PHUKET: Bereits seit mehreren Tagen kämpft Phuket immer wieder gegen starke Überschwemmungen in vielen Teilen der Insel an.

So auch in Phuket-Town, wo die Altstadt am Sonntag komplett unter Wasser stand. Pimonta Suksan, Inhaberin von Mickys House in Rawai, zeigte ein Herz für die Überschwemmungsopfer, die pausenlos gegen die Wassermassen kämpften, und versorgte sie mit kleinen Mahlzeiten und Suppen.

Dank der fleißigen Mithilfe von mehreren Freundinnen stand sie den ganzen Tag in der Küche und bereitete die Gerichte zu, die dann in den Abendstunden an die Betroffenen verteilt wurden. Eine lobenswerte Aktion!

