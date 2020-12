Gute Daten aus China verleihen Dax Rückenwind

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.20

FRANKFURT/MAIN: Eine wiedererstarkte chinesische Wirtschaft hat am Dienstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angeschoben.

Ein Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe des Landes stieg im November auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Daraufhin hatten die Börsen in Fernost teils kräftig zugelegt. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 13.371 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte legte um 0,66 Prozent auf 29.496 Zähler zu, nachdem er am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um ein halbes Prozent nach oben.