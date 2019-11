Von: Björn Jahner | 14.11.19

HUA HIN: Laut einer Umfrage von Plus Property erzielen Eigentumswohnungen in Strandnähe in Hua Hin und Cha-am mit 81 Prozent die höchste Verkaufsquote.

So stammen 3.700 Einheiten oder 70 Prozent aller zum Zeitpunkt der Daten­erhebung verkauften Condos von Immobilienprojekten, die sich in der Nähe zum Strand befinden. Ausschlaggebend für die hohe Nachfrage ist der attraktive Preis: So ist der Quadratmeterpreis für Wohnungen in Strandnähe (im Schnitt 88.000 Baht) fast 30 Prozent niedriger als bei Objekten in direkter Strandlage (im Schnitt 120.000 Baht.). Gemäß Suwannee Mahanarongchai, stellvertretende Geschäftsführerin für Unternehmensstrategien und Vermögensverwaltung bei Plus Property, umfasste das Immobilienangebot in Hua Hin zum Zeitpunkt der Umfrage in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 5.200 Eigentumswohnungen. Für Hua Hin und Cha-am zusammen betrug die Verkaufsquote 76 Prozent bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 90.000 Baht pro Quadratmeter. In den letzten drei Jahren sind jährlich etwa 1.000 bis 2.000 neue Condo-Units auf den Markt gekommen. Mehr als 50 Prozenrt des Gesamtangebots befindet sich in Cha-am. Dennoch übertraf die Verkaufsquote in Hua Hin die von Cha-Am, da das königliche Seebad eine vergleichsweise fortgeschrittene städtische Infrastruktur aufweist, da­runter Krankenhäuser, große Einkaufszentren, Wasserparks und Golfplätze. In Hua Hin befinden sich Eigentumswohnungen in drei Zonen: Strandlage, Strandnähe und Hanglage. Wie bereits zuvor aufgeführt ist die Lage in Strandnähe die beliebteste, da sie günstiger ist als die direkte Strandlage und im Vergleich zur Hanglage immer noch eine relative Nähe zum Strand aufweist. Seit 2017 wurden insgesamt vier Projekte innerhalb der Strandzone lanciert, drei im Stadtgebiet von Hua Hin mit Anbindung an die Phetkasem Road. Für die Lage spricht neben dem Preis die gute Verkehrsanbindung sowie die Nähe zum Strand und zu den Einkaufsmöglichkeiten und Krankenhäusern. Ein positiver Faktor, der zum anhaltenden Interessse an Eigentumswohnungen in Hua Hin beiträgt, ist, dass das königliche Seebad nach wie vor ein beliebtes Wochenendziel für Besucher aus Bangkok ist. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der thailändischen und ausländischen Besucher in Hua Hin jährlich um je sechs Prozent gestiegen. Der Ausbau des Flughafens Hua Hin wird voraussichtlich für ein weiteres Ansteigen der Touristenzahlen sorgen.