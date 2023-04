Gutachterin: «Monster von Amstetten» wirkte völlig normal auf andere

WIEN: Der vor 15 Jahren als «Monster von Amstetten» bekanntgewordene Josef Fritzl war aus Sicht der psychiatrischen Gutachterin Adelheid Kastner ein völlig normal wirkender Mensch, der die Außenwelt gut täuschen konnte. «Er war ein älterer, gesetzter, geordneter Herr mit durchschnittlicher Intelligenz und Bildung», erinnert sich Kastner an die vielen Gespräche mit dem heute 88-Jährigen. Dass die Nachbarschaft in der österreichischen Kleinstadt von dessen Verbrechen 24 Jahre lang nichts mitbekommen hat, hält sie für absolut nachvollziehbar. Vor Bekanntwerden der Tat hätte ohnehin niemand gedacht, dass so etwas möglich ist. «Das Delikt hat durch die Dauer eine gewisse Singularität in der Kriminalgeschichte», sagte Kastner.

Fritzl hatte im August 1984 seine damals 18-jährige Tochter in den schalldicht ausgekleideten Keller seines Hauses gesperrt, sie in den Folgejahren tausendfach vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt. Eines davon starb nach wenigen Tagen. Die Ehefrau, die im ersten Stock des Hauses mit dem Rest der Familie lebte, hatte nach Feststellung der Behörden nichts von alldem mitbekommen. Auch das hält Kastner angesichts der Aufgabenverteilung im Haus und der Art der Beziehung für nicht überraschend. Es gebe viele Beziehungen, in denen speziell Männer ein Doppelleben inklusive außerehelicher Kindern führten, von denen die Ehefrau über Jahre nichts erfahre.

Das Verbrechen war am 26. April 2008 aufgeflogen, als die 19-jährige Tochter aus dem Keller lebensgefährlich erkrankte und von Fritzl in eine Klinik gebracht wurde. Ein Arzt wurde misstrauisch und gab der Polizei den entscheidenden Tipp.