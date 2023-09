Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.23

GIEßEN: Empathie- und mitleidlos, ohne Schuldgefühle und Reue, - mit klaren Worten beschreibt der psychiatrische Gutachter die Persönlichkeit des Mannes, der die 14-jährige Schülerin Ayleen aus Baden-Württemberg umgebracht haben soll. Dem 30 Jahre alten mutmaßlichen Täter bescheinigt der Sachverständige am Mittwoch vor dem Gießener Landgericht eine «dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen». Zugleich hält er ihn für voll schuldfähig und sieht ein hohes Risiko, dass der Mann wieder töten könnte. Der Experte hatte sich bei zwei Terminen in der Gießener Justizvollzugsanstalt ein Bild von dem Mann machen können. Für das mögliche Strafmaß und mit Blick auf eine eventuelle Sicherungsverwahrung dürften die Worte des Gutachters von großer Bedeutung sein - bereits in der kommenden Woche soll das Urteil gegen den 30-jährigen Angeklagten fallen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten unter anderem Mord, versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung zur Last. Ayleen und er sollen sich über sexualisierte Chats in sozialen Netzwerken und ein Online-Spiel gekannt haben. Die Tat gilt als ein Beispiel für das sogenannte Cybergrooming, also die Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das Internet. Am 21. Juli vergangenen Jahres soll der verurteilte Sexualstraftäter das Mädchen in ihrem Heimatort Gottenheim bei Freiburg abgeholt und sie in ein Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben. Dort soll der Deutsche versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen, und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht und versenkt haben. Zu Prozessbeginn vor gut drei Monaten hatte der Mann die Tötung des Mädchens eingeräumt und angegeben, die Tat sei im Streit geschehen. Die Ermittler sind jedoch davon überzeugt, dass sie sexuell motiviert war.

Die Persönlichkeit des Angeklagten müsse im Zusammenhang mit seiner Herkunft gesehen werden, sagte der Gutachter. Der 30-Jährige habe vermutlich wenig Fürsorge, Rückhalt und verantwortungsvolle Erziehung in seiner Familie erfahren, immer wieder habe er sich als nicht lenk- und leitbar gezeigt, gegen alles aufbegehrt. Auch über frühe sexuelle Übergriffe sei berichtet worden, die «Inzestschranke» sei in der Familie möglicherweise nicht intakt gewesen. Nach einer Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung und versuchten sexuellen Kindesmissbrauchs bereits im Alter von 14 Jahren habe der Angeklagte praktisch seine gesamte Pubertät im Maßregelvollzug verbracht und wesentliche Entwicklungsschritte, auch in sexueller Hinsicht, nicht durchlaufen können, so der Neurologe und Psychiater.

Auch nach der Entlassung hätten sexuelle Grenzverletzungen das Leben des Angeklagten in Freiheit geprägt und seien zu einer «früh etablierten Verhaltensschablone» geworden. «Er versucht, asymmetrische Beziehungen zu gestalten, die geprägt sind von Dominanz und Besitzwünschen», sagte der Gutachter. Über Social Media habe er dies ausgelebt. Diese böten «ideale Voraussetzungen für bestimmte Arrangements, auch zwischen schwierig sozialisierten Jugendlichen», sagte der Gutachter. Junge Mädchen von teils unter 14 Jahren tauchten hier in eine Welt ein, nähmen Rollen ein, die nicht altersgemäß seien, würden früh sexuell aktiviert. So werde eine sexuelle Reife suggeriert, die in der Realität nicht vorliege. Dieses «Testfeld» habe der Angeklagte genutzt, nach der Kontaktaufnahme Mädchen manipuliert, die Kontakte eskaliert und seine Strategien eingesetzt, um sie auch in der Realität treffen zu können.

Psychiatrische Störungsbilder wie etwa eine Schizophrenie oder andere seelische oder geistige Mängel, die einer Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit entgegenstünden, sieht der Gutachter bei dem Angeklagten nicht. «Es besteht eine dezidierte Risikoverfassung für sexuell motivierte Straftaten und eine dezidierte Risikoverfassung für sexuell motivierte Tötungsdelikte», so der Gutachter.

Dies machte der Experte auch an mangelnden Schuldgefühlen und fehlender Reue des Angeklagten fest. Bei seinen Gesprächen in der JVA habe ihm der Mann gesagt, dass er nichts empfunden habe, als er die Leiche des Mädchens ins Wasser gelegt habe, dass ihn das Geschehen «nicht belastet», abgeschlossen und erledigt für ihn sei und er sich anderen Dingen zuwenden wolle. Es sei «halt blöd», dass er sich seine Zukunft kaputt gemacht habe. «Es findet keinerlei Resonanz auf fremdes Leid statt», resümierte der Gutachter. Der Prozess soll kommenden Montag (25. September) mit den Plädoyers mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung fortgesetzt werden.