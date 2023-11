Von: Björn Jahner | 09.11.23

PATTAYA: Die Stadt Pattaya hat einen Gutachter beauftragt, die Machbarkeit und Umweltauswirkungen eines potenziellen öffentlichen Verkehrssystems in Form einer Stadtbahn zu prüfen. Diese Untersuchung soll als Entscheidungshilfe für die Einreichung eines Baubudgets oder für gemeinsame Investitionen mit dem Privatsektor dienen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Auswahl geeigneter Systeme und Strecken unter Berücksichtigung von bautechnischen, wirtschaftlichen und umwelttechnischen Aspekten.

Besondere Aufmerksamkeit wird einem Pilotprojekt gewidmet, nämlich dem Green-Line-Monorail-Projekt vom Bahnhof Pattaya Train zum Bali-Hai-Pier. Dieses Projekt ist Teil der ersten Phase (Phase 1) des Gesamtplans. Um den Masterplan für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrssystems in Pattaya umzusetzen, wurden in Phase 2 das Purple-Line-Projekt und langfristig das Red-Line-MRT-Projekt ausgewählt. Letzteres erstreckt sich vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua über die Thappraya-Kreuzung bis zum Stadion, oder es können auch andere geeignete Formen des öffentlichen Verkehrs in Betracht gezogen werden.

Um sicherzustellen, dass die Studie den Zielen entspricht, ist die Öffentlichkeit eingeladen, an der ersten Anhörungssitzung des Projekts teilzunehmen. Diese Sitzung wird am Dienstag, den 21. November 2023, von 08.30 bis 12.00 Uhr im „Grand Caribbean“-Tagungsraum, 8. Stock, Brighton Grand Hotel Pattaya (Karte), Naklua Road, stattfinden.

Während der gesamten Projektdauer können Interessierte sich unter der Telefonnummer 098-147.8245 (zu den Bürozeiten) oder rund um die Uhr beim Pattaya Contact Center 1337 über Details informieren oder ihre Meinungen und Vorschläge einbringen.