Von: Björn Jahner | 07.03.20

HUA HIN: Nur einen Steinwurf entfernt vom bekannten Cicada-Wochenendmarkt im Süden von Hua Hin, hat auch der kleine aber feine Tamarind Market seine Zielgruppe gefunden.

In einem idyllischen Park, eingebettet von den namensgebenden Tamarindbäumen, haben sich auf dem „Dta-Laat Ma-Khaam“, wie er von den Einheimischen genannt wird, zahlreiche Speisestände und Food-Trucks angesiedelt, die thailändisches Street-Food in all seinen Facetten anbieten – zum erfreulich kleinen Preis und immer frisch zubereitet. Erhältlich ist auch jede Menge fangfrisches Meeresgetier, das auf Wunsch auf den Grill geworfen oder anderweitig zubereitet wird. Abgerundet wird das Speiseangebot mit westlichen Speisen wie Pizza, Pasta, Sushi oder Spareribs. Die im Gegensatz zum Cicada Market deutlich geringere Größe des Tamarind Market ist jedoch kein Nachteil – im Gegenteil: Die Atmosphäre ist viel entspannter als beim quirligen, großen Bruder, was besonders Familien mit Kindern aber auch Paare begrüßen. Tamarind-Stammgäste schätzen zudem, dass man – egal, an welchem Tisch man auch sitzt – stets einen guten Blick auf die Liveband hat.

Dass beide Märkte – Cicada und Tamarind – trotz ihrer unmittelbaren Nähe zueinander stets gut besucht sind, liegt an ihrem unterschiedlichen Konzept, das auch die Zielgruppe bestimmt: Während ein Besuch auf dem Cicada Market mit seinem touristischen Warenangebot besonders für Ersturlauber in Hua Hin ohne Frage Pflicht ist, wird der Tamarind Market vorwiegend von Einheimischen sowie von ausländischen Residenten frequentiert, die einfach gut und günstig essen möchten. Und da beide Nachtmärkte praktischerweise direkt nebeneinanderliegen, kann man sie auch wunderbar miteinander kombinieren.

Unkompliziert und preiswert ist die Anfahrt mit den grünen Songthaews auf der Linie Hua Hin–Khao Takiab für 15 Baht/ Person. Der Tamarind Market hat donnerstags bis sonntags von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Tamarind Market Chic and Chill.