Gulf und PTT bieten für Map Ta Phut

Von: Björn Jahner | 04.03.19

RAYONG: Mit Gulf Energy Development Plc. und PTT Tank Terminal Co. haben zwei thailändische Indus­trieriesen ihre Submissionsangebote für die dritte Ausbauphase des Tiefseehafens Map Ta Phut in der Ostküstenprovinz Rayong bei der Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) eingereicht, dem Auftraggeber für die Ausschreibung des 55,4-Milliarden Baht-Großprojekts.

Gemäß IEAT gingen beide Angebote für die erste Entwicklungsstufe ein – Infras­trukturbau. Die dritte Phase des Ausbaus von Map Ta Phut ist eines der Megaprojekte des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC), eine sich über drei Provinzen erstre­ckende Sonderwirtschaftszone in Chachoengsao, Chonburi und Rayong.



Dritte Phase umfass eine Fläche von 200 Rai

Die Ausschreibung zu dem Prestigeprojekt der Militärregierung erfolgt in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP). 18 einheimische und ausländische Unternehmen hatten ihre Submissionsangebote eingereicht, fast ausschließlich aus den Branchen Petrochemie, Stromerzeugung und Bau. Nach der Auswertung der Angebote soll im Mai der Bieter bekanntgegeben werden, der den Zuschlag erhält und somit das Recht, eine 200 Rai große Fläche in Map Ta Phut mit einem Investment in Höhe von 47,9 Milliarden Baht zu erschließen. Dabei inves­tiert das den Zuschlag erhaltene Unternehmen 35 Milliarden Baht, der Staat die restlichen 12,9 Milliarden Baht. Die erste Entwicklungsphase soll im Jahr 2025 abgeschlossen sein und den Transport von 10 Millionen Tonnen Gas pro Jahr erleichtern.



Prestigeobjekt mit Schönheitsfehlern

In der zweiten Entwicklungsstufe in Höhe von 7,5 Milliarden Baht ist der Bau von Kais zum Transport von 4 Millionen Tonnen flüssiger Substanzen pro Jahr vorgesehen. Umweltschutzverbände betrachten den Ausbau kritisch. So gehen von dem thailändischen Zentrum der petrochemischen und Schwerindustrie bereits jetzt viele gravierende Probleme aus. Gefährliche Abfälle werden in vielen Fällen nicht ordnungsgemäß entsorgt, zudem belasten regelmäßige Industrieunfälle und Luftverschmutzung die Umwelt sowie Gesundheit der Bevölkerung in der Region stark. So ergab eine Studie aus dem Jahr 2005, dass in Map Ta Phut die in entwickelten Ländern geltenden Grenzwerte für giftige und krebserregende Chemikalien in der Luft um das 60- bis 3.000-fache überschritten werden. Im Jahr 2007 kam eine Untersuchung zum Ergebnis, dass bei über 300 von 2.177 Anwohnern ungewöhnlich hohe Benzolwerte festgestellt wurden.