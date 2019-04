Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.19

BANGKOK: Urlauber kommen bei ihrer Hotelübernachtung in Thailand im Schnitt am günstigsten weg.

Das zeigt ein aktueller Hotelpreisvergleich von CHECK24. Verglichen wurden die Kosten für Unterkünfte weltweit. . Die Vereinigten Staaten haben das höchste Preisniveau. Für eine Nacht im Hotel müssen Gäste durchschnittlich 218 Euro zahlen. Im Vergleich der 25 meistbesuchten Länder sind auch Dänemark, Großbritannien, die Niederlande sowie die Schweiz kostenintensiver. Am günstigsten übernachten Reisende in Europa in Polen und der Türkei. Hier kostet ein Hotelzimmer durchschnittlich 63 beziehungsweise 64 Euro. Mit den günstigsten Preisen des weltweiten Vergleichs überrascht das Fernreiseziel Thailand. Hier zahlen Urlauber im Durchschnitt lediglich 47 Euro für eine Nacht im Hotel.