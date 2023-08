Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.23

PIRÄUS: Nach dem erstmaligen Gewinn des UEFA-Supercups will Pep Guardiola mit Manchester City nun auch noch die letzte fehlende Trophäe holen. «Uns fehlt noch einer, um den Kreis zu schließen und für diesen Club alle Titel zu gewinnen, die möglich sind. Das wird im Dezember passieren, wenn wir nach Saudi-Arabien gehen und die Club-WM spielen», sagte der Startrainer am Mittwochabend nach dem 5:4 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen in Piräus gegen den FC Sevilla.

«Wir sind sehr, sehr erfreut, dass wir nun schon einen Titel in dieser Saison gewonnen haben. Sehr erfreut für den Club. Diesen Titel hatten wir noch nicht und jetzt haben wir ihn», sagte Guardiola. Er hatte mit den Cityzens in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, nationalem Pokal und Königsklasse gewonnen.

In Piräus traf Youssef En-Nesyri (25.) in der regulären Spielzeit für den spanischen Rekordgewinner des kleinen Fußball-Europapokals, Cole Palmer (63.) glich für Manchester aus. Eine Verlängerung gab es nicht.