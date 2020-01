Guardiola gewinnt Duell der Ex-Bayern-Trainer

Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.20

MANCHESTER (dpa) - Ausgerechnet bei seinem Vorgänger beim FC Bayern München gibt es für Trainer Carlo Ancelotti die erste Niederlage als Trainer des FC Everton. Leicester City gewinnt weiter.

Pep Guardiola hat mit Manchester City dem Italiener Carlo Ancelotti die erste Niederlage als Coach des FC Everton zugefügt. Im Duell der ehemaligen Bayern-Trainer siegte City am Mittwoch in der englischen Premier League durch zwei Tore des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Gabriel Jesus (51. Minute/58.) mit 2:1 (0:0). Richarlison (71.) konnte nur noch verkürzen. Mit 44 Punkten bleiben die Citizens auf Rang drei, elf Zähler hinter dem FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp trifft am Donnerstag auf Sheffield United.

Leicester City bleibt durch ein problemloses 3:0 (2:0) bei Newcastle United einen Zähler vor Man City auf Platz zwei. Ayoze Pérez (36. Minute), James Maddison (39.) und Hamza Choudhury (87.) trafen für den Überraschungsmeister von 2016.

Mesut Özil und der FC Arsenal haben den ersten Sieg unter Neu-Trainer Mikel Arteta gefeiert. Im Traditionsduell gelang den Gunners ein verdienter 2:0 (2:0)-Erfolg über den englischen Rekordmeister. Nicolas Pépé (8.) und der frühere Bundesliga-Profi Sokratis (42.) waren für den Tabellenzehnten erfolgreich. Man United bleibt nach der enttäuschenden Vorstellung Fünfter.

Leipzigs Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur verlor beim 0:1 (0:1) beim FC Southampton nicht nur zum siebten Mal in dieser Spielzeit, sondern bangt auch um Torjäger Harry Kane, der 15 Minuten vor dem Ende nach einem Abseitstor angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Der FC Chelsea, Gegner vom FC Bayern München in der Königsklasse, kam bei Brighton&Hove Albion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das 1:0 durch den Spanier César Azpilicueta (10.) glich Alireza Jahanbakhsh mit einem artistischen Fallrückzieher sechs Minuten vor dem Ende aus.

Im Abstiegskampf hat Schlusslicht Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke beim 1:1 (1:0) gegen Crystal Palace einen herben Rückschlag erleiden müssen. Weil die Konkurrenz siegte, beträgt der Rückstand des Aufsteigers auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz bereits sieben Punkte. Dagegen fertigte West Ham United im ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer David Moyes den AFC Bournemouth mit 4:0 ab.