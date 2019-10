Von: Björn Jahner | 10.10.19



PATTAYA: Die GSF Group präsentierte kürzlich die neuen Kollektionen ihrer Fashion- und Sportmarken im Rahmen einer Modenschau im Grand Brighton Hotel Pattaya, bei der mehr als 350 Management-Mitarbeiter des Unternehmens und geladene Gäste teilnahmen.

Darunter auch bekannte VIPs wie Thailands Nummer eins Hip-Hop-Sängerin Wonderframe, Rapper P-Hot und andere Celebrities. Die 1984 gegründete GSF Group mit Firmensitz in Pattaya ist exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, exklusiver Distributor von Ferrari Fanwear, Mercedes AMG, BMW Motorsport, Red Bull Racing, Porsche Racing, Porsche Design, Thomas Sabo und Manchester City sowie Franchisenehmer von Adidas und Adidas Originals in Thailand und Macau. Alle neuen Kollektionen sind ab sofort erhältlich. Infos: www.gsf-sportfashion.com.