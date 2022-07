Von: Björn Jahner | 15.07.22

BANGKOK: Iris Hufschmidt, die Direktorin der German Sport and Lifestyle Company Limited, präsentierte auf der Rennstrecke in Bangsean die neue „Hype“-Kollektion.

„Hype“ ist ein Street-Fashion-Modemarke aus London (UK). Die German Sport and Lifestyle Company Limited ist der offizielle „Hype“-Lizenznehmer in Thailand. Ab Juli wird „Hype“ in Thailand erhältlich sein. Nach Aussage von Iris Hufschmidt ist „Hype“ in Bangkok in der Mall Bangkapi, der Mall Bangkae und schon bald auch in weiteren angesagten Fashion-Locations zu finden, die in Kürze bekanntgegeben werden. Halten Sie die Augen offen!