Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.19

THAILAND: Im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) sind die Grundstückspreise um mehr als 10 Prozent gestiegen, hat eine Bewertung durch das Finanzministerium ergeben.

Laut Wilawan Veerakun, stellvertretende Generaldirektorin des Finanzministeriums, legten die Grundstückspreise im ganzen Land um durchschnittlich 8,3 Prozent zu. Die Preise in dem EEC stiegen aufgrund der Initiative der Regierung, in den Provinzen Chonburi, Chachoengsao und Rayong Milliarden zu investieren. Um ungewöhnliche 200 Prozent nahmen die Grundstückspreise in der Provinz Khampaeng Phet zu, in der sechs Jahre kein Anstieg zu verzeichnen war. Die Bodenpreisbewertung durch das Finanzministerium wird zur Erhebung von Steuern verwendet, der Marktpreis liegt in der Regel weit über dessen Bewertung.

Die teuersten Grundstücke befinden sich in erstklassigen Gegenden von Bangkok, nämlich dort, wo die Chidlom Road auf die Rama I Road trifft, in der Nähe des Paragon Department Store, und in der Ratchadamri Road.