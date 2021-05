Grundstückspreise gehen im Großraum Bangkok zurück

Written by: Redaktion DER FARANG | 05/05/2021

BANGKOK: Der Grundstückspreisindex im Großraum Bangkok verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres zum ersten Mal seit Beginn der Indexerstellung im Jahr 2012 einen vierteljährlichen Rückgang aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, berichtet das Real Estate Information Center (REIC).

Der Preisindex für freie Grundstücke ging im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem vierten Quartal des vergangenen Jahres um 2,2 Prozent zurück. Trotz eines Anstiegs von 11,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020 ist die Wachstumsrate langsamer als der Fünfjahresdurchschnitt von 17,7 Prozent im Zeitraum 2016-2020. Den größten Anstieg gab es an Standorten entlang der Blue Line von Bang Khae nach Phutthamonthon Sai 4. Dieser Streckenabschnitt verläuft entlang der Phetkasem Road nach Samut Sakhon.

Laut dem Forschungszentrum der Kiatnakin Phatra Bank, dem KKP Advice Center, ist die Phetkasem-Zone einer von fünf Standorten, die im Jahr 2021 Potenzial für die Entwicklung sowohl von Einfamilienhäusern als auch von Stadthäusern haben. Für Stadthäuser sind Einheitspreise von drei bis vier Millionen Baht attraktiv, und diejenigen, die zwischen zwei und drei Millionen Baht kosten, werden an einigen Standorten eine große Nachfrage haben. Das KKP Advice Center schätzt, dass die Zahl der verkauften Stadthäuser im Großraum Bangkok in diesem Jahr 26.385 Einheiten und im Jahr 2022 30.313 Einheiten betragen wird - Zahlen, die denen vor der Pandemie nahekommen. Die Zahl der verkauften Stadthäuser im Großraum Bangkok ging in 2020 im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 20.557 Einheiten zurück.