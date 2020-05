Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.20

BANGKOK: Die Preise für unbebaute Grundstücke am nördlichen Abschnitt der Green Line von Ku Kot nach Lam Luk Ka und entlang der Pink Line von Kae Rai nach Min Buri sind überdurchschnittlich gestiegen.

„Der Bau der Green Line von Ku Kot nach Lam Luk Ka hat noch nicht begonnen, aber die Preise für unbebautes Land entlang dieses Abschnitts haben im ersten Quartal dieses Jahres um 61,3 Prozent angezogen", sagte Vichai Viratkapan, amtierender Generaldirektor des Real Estate Information Center (REIC). Die meisten Orte, an denen die Grundstückspreise deutlich stiegen, waren in der Nähe von Endstationen künftiger Massentransitlinien. Nach Angaben des Skytrain-Betreibers BTS Group Holdings wird die Green Line am 3. Juni um vier Stationen erweitert: Royal Forest Department, Bang Bua, das 11. Infanterieregiment und die Station Wat Phra Sri Mahathat, die nördlich der Universität Kasetsart liegt. Die übrigen Stationen sollen bis Ende 2020 eröffnet werden.

Die Pink Line von Kae Rai nach Min Buri wurde im März 2020 zu 55 Prozent fertiggestellt. Der Preisindex für unbebaute Grundstücke legte im ersten Quartal 2020 um 45,1 Prozent zu. Der dritthöchste Anstieg im ersten Quartal 2020 wurde an der Light Red Line von Taling Chan nach Sala Ya mit 20 Prozent festgestellt. Die Ausschreibung für diese Linie ist für Juni geplant.