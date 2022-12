Von: Björn Jahner | 10.12.22

BANGKOK: Die Erhebung der Grund- und Gebäudesteuer wurde aufgrund der Schäden, die die jüngsten Überschwemmungen in vielen Provinzen verursacht haben, um zwei weitere Monate verschoben.

Innenminister Anupong Paochinda gab im vergangenen Monat eine Erklärung ab, in der er bekanntgab, dass die Umsetzung des Grund- und Gebäudesteuergesetzes 2019 verschoben werde.

In der Erklärung hieß es, dass viele lokale Verwaltungsorganisationen nicht in der Lage waren, die steuerpflichtigen Grundstücke und Gebäude zu erfassen, obwohl die Überschwemmungen in vielen Gebieten zurückgegangen sind. Um eine „effektive und vollständige Steuererhebung“ zu gewährleisten, habe der Innenminister die Frist für die Vermessung der steuerpflichtigen Gebäude und Grundstücke um zwei Monate auf Januar verschoben, hieß es.

Auch die Frist für die Zahlung der Grund- und Gebäudesteuer wurde verschoben.

Die lokalen Verwaltungsorganisationen haben nun bis zum 1. April statt bis zum 1. Februar Zeit, die Steuersätze bekanntzugeben, heißt es in der Erklärung.

Die Steuerformulare werden im April statt im Februar an die Steuerzahler verschickt, während die Einreichung der Formulare von April auf Juni verschoben worden ist.

Die Frist für die Steuerzahlung ist nun im Juni statt im April.

Die Ankündigung des Innenministers vom 14. November wurde am Freitag (9. Dezember 2022) in der „Royal Gazette“ veröffentlicht.

Die Erhebung der Grund- und Gebäudesteuer war mehrfach verschoben worden, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Steuerzahler zu mildern.

„Der ursprüngliche Zeitplan für Personen, die dem Grund- und Gebäudesteuergesetz von 2019 nachkommen müssen, was die Erhebung der Grund- und Gebäudesteuer im Jahr 2022 betrifft, wird um drei weitere Monate verlängert“, hieß es in der im Juni veröffentlichten Ankündigung des Innenministers.

Der Schritt erfolgte, nachdem der Privatsektor auf eine Verschiebung der Steuerzahlungsfrist gedrängt hatte, um die durch die Pandemie und den russisch-ukrainischen Krieg verursachte Belastung zu verringern.