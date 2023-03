Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat sich mit dem Parlament zusammengetan und fördert die Mülltrennungskampagne der Hauptstadt „Mai Te Ruam“ (Lebensmittelabfälle nicht vermischen).

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt unterzeichnete am Dienstag (28. Februar 2023) eine Absichtserklärung mit dem Sekretariat des Repräsentantenhauses zur gemeinsamen Förderung der grünen und nachhaltigen Umweltinitiative.

Der Präsident des Parlaments und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Chuan Leekpai, verkündeten die Politik des „Grünen Parlaments“ im Parlamentsgebäude im Bezirk Dusit. Anschließend besuchten die beiden eine Ausstellung über die "Mai Te Ruam"-Kampagne des BMA, die im Parlamentsgebäude zu sehen ist.

Chadchart erklärte, dass Bangkok als Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt des Landes eine rasche Verstädterung erfährt, die zu einem Anstieg der Abfallmengen sowohl aus den Haushalten als auch aus dem Industriesektor führt. In der Stadt fallen täglich etwa 10.000 Tonnen Müll an, sagte er. Diese Abfälle werden auf verschiedene Weise entsorgt, z. B. auf Mülldeponien, durch Kompostierung, mechanisch-biologische Behandlung und als Brennstoff für Biomassekraftwerke.

Der Gouverneur betonte, dass die BMA 1.829 Lastwagen und 10.532 Mitarbeiter für die Müllabfuhr auf über 1.800 Routen in allen 50 Bezirken einsetzt. Die Müllabfuhr und die Abfallwirtschaft der Stadt erfordern ein großes Budget und viel Personal, fügte er hinzu.

„Von dem Müll, den wir täglich einsammeln, sind etwa 8 Prozent wiederverwertbare Abfälle, die zu Rohstoffen für Produkte verarbeitet werden können, während 46,6 Prozent Lebensmittelabfälle sind, die zu Dünger, Tierfutter oder Biomassebrennstoff verarbeitet werden können“, erläuterte er.

Die „Mai Te Ruam“-Kampagne fördert die Mülltrennung auf kommunaler Ebene, insbesondere für Lebensmittel- und organische Abfälle, indem sie das Abfallmanagementsystem der Stadt verbessert und das öffentliche Bewusstsein für die ordnungsgemäße Entsorgung von Lebensmittelabfällen stärkt.

Die Kampagne fördert auch die Umwandlung von Lebensmittelabfällen in hochwertigen organischen Dünger, damit die Landwirte weniger auf Agrarchemikalien angewiesen sind. In Schulen, auf Märkten, in Tempeln, Wohnungen, Behörden und Privatgebäuden wurden Kompostieranlagen aufgestellt, die den Menschen helfen sollen, ihre Lebensmittelabfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Stadt will die Kampagne auf alle 50 Bezirke ausweiten, wenn sie sich als erfolgreich erweist.

Die Absichtserklärung zwischen der BMA und dem Parlament umfasst Maßnahmen zur Förderung und Erleichterung der Mülltrennung unter den Mitarbeitern beider Behörden sowie unter den Bürgern, die die Gebäude des Sekretariats nutzen. Sie umfasst auch den Austausch von Informationen über Umweltprojekte, die von beiden Behörden durch Seminare, Schulungen, Exkursionen und ähnliche Aktivitäten durchgeführt werden.