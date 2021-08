BANGKOK: Nok Air hat vom Konkursgericht grünes Licht für ihren Sanierungsplan bekommen.

Die Fluggesellschaft teilte der Bangkoker Börse mit, dass sie im Einklang mit dem Gerichtsbeschluss die im November letzten Jahres vorgeschlagenen Sanierungsplaner ernannt hat. Nok Air hatte ihren Sanierungsplan am 17. Mai beim Official Receiver Office des Gerichts eingereicht. Bei einem Treffen mit den Gläubigern wurde der Plan am Mittwoch akzeptierten. Das Gericht hat für den 26. August eine weitere Anhörung zum Sanierungsplan angesetzt.