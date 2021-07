Grünes Licht für kombinierte Transportwege

Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.21

BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat vier Projekte genehmigt, die vom Department of Highways für ein interprovinzielles Motorway-Schienen-Netz (MR-Map) vorgeschlagen wurden.

Laut Verkehrsminister Saksayam Chidchob sollen diese Projekte helfen, Verkehrsprobleme zu lösen, Betriebsabläufe zu reduzieren und die Zusammenarbeit zwischen Behörden wie dem Department of Highways, der Expressway Authority of Thailand und der State Railway of Thailand zu verbessern. Das Department of Highways werde bei der Streckenplanung bebaute Gebieten nach Möglichkeit vermeiden, um die Auswirkungen auf die Menschen in Form von Landenteignungen so gering wie möglich zu halten.

Zu den ausgewählten vier Projekten gehören die MR5 Chumphon-Ranong, die sich über 108 Kilometer erstreckt. Sie wird die Andamanensee mit dem Golf von Thailand verbinden. Weiter gehört dazu die MR8 von Nong Khai nach Laem Chabang in der Provinz Chonburi mit dem ersten Streckenabschnitt von Nakhon Ratchasima nach Laem Chabang über 288 km; weiter die MR9 Nakhon Ratchasima-Ubon Ratchathani und die MR10 über 319 km als weitere äußere Ringstraße für Bangkok.

Studien werden in Auftrag gegeben für weitere Motorway-Schienen-Projekte, darunter die MR1 Tak-Nakhon Phanom, MR2 Kanchanaburi-Ubon Ratchathani, MR3 Kanchanaburi-Sa Kaeo, MR4 Chonburi-Trat, MR6 Phuket-Surat Thani und MR7 Chiang Rai-Songkhla.