Von: Björn Jahner | 28.02.19

Zwei neue Intercity-Bahnprojekte wurden vom Kabinett am Dienstag bewilligt. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Auf einer Kabinettssitzung am Dienstag wurden mehrere Anträge zum Ausbau der Schienenwege zum Personentransport genehmigt, unter anderem Intercity- und Pendlerzugprojekte der Thailändischen Staatsbahn (SRT).

Grünes Licht des Kabinetts erhielten zwei Intercity-Verbindungen der Red Line – Taling Chan-Salaya – und der Bau drei weiterer Stationen im Rahmen des Fünfjahresfinanzplanes der SRT zum Ausbau der Schienenwege in Höhe von 10,2 Milliarden Baht. Zustimmung erhielt auch der Bau der 8,84 Kilometer langen Bahnstrecke zum Pendlerverkehr zwischen Rangsit und der Thammasart-Universität, der einen Finanzierungsfonds in Höhe von 6,5 Milliarden Baht und die Enteignung von 2,24 Hektar Land in Privatbesitz erfordert.

Weiter wurde ein Kreditgarantieprogramm in Höhe von 1,36 Milliarden Baht für Kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMU) bewilligt, mit dem über 4.000 KMU der Darlehens-Zugang erleichtert werden soll.



Darüber hinaus stimmte das Kabinett auch dem Plan zu, das Schuldenmanagement der öffentlichen Hand zu verbessern, indem Staatsunternehmen ermöglicht werden soll, Kredite in Höhe von 23 Milliarden Baht aufzunehmen, um in neue Projekte investieren zu können. Der Plan zielt darauf ab, die öffentlichen Schulden umzustrukturieren.