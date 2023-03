BANGKOK: Airports of Thailand (AOT) wird seine Pläne zur Errichtung einer „Airport City“ in der Nähe des internationalen Flughafens Suvarnabhumi vorantreiben, nachdem in der „Royal Gazette“, der offizielle Gesetzesanzeiger der Königlich Thailändischen Regierung, die Nutzung von Ackerland in der Umgebung des Flughafens für Infrastruktur und Gebäude genehmigt wurde.

Nach Angaben der AOT wird das Projekt mit der Ausschreibung eines Bauunternehmens beginnen, das eine Brücke und eine Straße vom Flughafen zu dem 723 Hektar großen Grundstück bauen und grundlegende Infrastruktur wie Wasser- und Stromleitungen installieren soll. Anschließend wird ein privates Unternehmen ausgewählt, das das Airport-City-Projekt zu einem Handelszentrum für landwirtschaftliche Erzeugnisse, einem Qualitätskontrollzentrum für Exporte und einem Vertriebszentrum für Exportgüter ausbauen soll.

Das Airport-City-Projekt zielt darauf ab, das Potenzial des Flughafens Suvarnabhumi zu erhöhen, und AOT erwartet, dass es die Einnahmen außerhalb des Flugbetriebs von 43 auf 50 Prozent steigern wird.

Nach der kürzlich erfolgten Überarbeitung des Flächennutzungsplans in der Provinz Samut Prakan, in der sich der Flughafen Suvarnabhumi befindet, plant die AOT, das Projekt zu starten und mit dem Bau der Infrastruktur zu beginnen. Die Agentur schätzt, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis der Bau der Infrastruktur abgeschlossen ist, bevor sie Angebote von Privatunternehmen für die Entwicklung der Flughafenstadt in Betracht zieht.

Darüber hinaus bemüht sich die AOT derzeit um die Genehmigung der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde, die Aufsicht über die Flughäfen Udon Thani, Buriram und Krabi zu übernehmen. Die AOT hat bereits Pläne bekanntgegeben, die Flughäfen Udon Thani und Buriram zu Luftverkehrsknotenpunkten auszubauen, die Direktflüge von und nach Laos und Kambodscha ermöglichen, während der Flughafen Krabi zu einem weiteren internationalen Flughafen in der südlichen Region ausgebaut werden soll.