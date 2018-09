BERLIN/BRÜSSEL (dpa) - Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, hat vor einer möglichen Vergabe der Fußball-EM 2024 an die Türkei gewarnt. «Wenn Menschenrechte ein verbindliches Kriterium sind für die Vergabe von Europameisterschaften, kann die Türkei nicht in Betracht gezogen werden. Denn die Menschenrechtslage dort ist katastrophal», sagte Keller dem WDR (Mittwoch) mit Blick auf die politische Situation im Land des einzigen Konkurrenten Deutschlands.

Am 27. September fällt das UEFA-Exekutivkomitee die Entscheidung über den Ausrichter der EM 2024. Deutschland und die Türkei sind die einzigen Bewerber. Eine Fußball-EM in der Türkei würde «auch nichts dafür tun, um den Leuten in den Gefängnissen zu helfen», kritisierte Keller. Angesichts der Menschenrechtsverletzungen dort dürfe in der Türkei keine EM stattfinden, forderte die Grünen-Politikerin. Seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 geht die Türkei hart gegen mutmaßliche Umstürzler vor. Zehntausende Menschen wurden inhaftiert.