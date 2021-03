Grüne und SPD Favoriten bei Landtagswahlen

BERLIN: In Deutschland beginnt das «Superwahljahr». An dessen Ende steht die Entscheidung, was auf die Ära Merkel folgen wird. Am Sonntag wird in zwei Bundesländern gewählt.

Bei den Landtagswahlen in Deutschland an diesem Sonntag zeichnen sich Verluste für die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Umfragen sehen die in Baden-Württemberg regierenden Grünen und die in Rheinland-Pfalz regierenden Sozialdemokraten als Favoriten.

Die Wahlen in den beiden südwestdeutschen Ländern, in denen knapp ein Fünftel der deutschen Bevölkerung lebt, markieren den Auftakt zu einem sogenannten «Superwahljahr» mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl Ende September, bei der Merkel nicht mehr kandidiert. Zeitgleich finden im Bundesland Hessen Kommunalwahlen statt.

In Baden-Württemberg lagen die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in den Umfragen zuletzt um sieben bis elf Punkte vor der CDU, die Bildungsministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin ins Rennen schickt. Der 72-jährige Kretschmann ist der erste und bisher einzige Regierungschef der Grünen in Deutschland. Er regiert bereits seit zehn Jahren.

Seit 2016 führt er eine grün-schwarze Koalition mit den Christdemokraten, in der Eisenmann Bildungsministerin ist. Nach den Umfragen wäre künftig auch eine «Ampel-Koalition» (Grün-Gelb-Rot) mit FDP (Liberale) und SPD möglich.

Eine «Ampel» unter SPD-Führung regiert seit 2016 in Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze. In Umfragen hat die SPD einen Rückstand hinter der CDU aufgeholt und liegt in einigen Befragungen vorne. Nach den Umfragen dürfte es für eine Fortsetzung der «Ampel» reichen. Eine «Jamaika»-Koalition «Schwarz-Gelb-Grün» unter Führung der CDU gilt als unwahrscheinlich.

In beiden Ländern könnte die Popularität der jeweiligen Regierungschefs die Wahlen entscheiden. So liegen die Grünen in Baden-Württemberg bei über 30 Prozent, in Rheinland-Pfalz aber nur bei etwas über zehn Prozent. Bei der SPD ist es umgekehrt.

Wegen der Corona-Pandemie verläuft der Wahlkampf im wesentlichen online und ohne die gewohnten Marktstände und Präsenzveranstaltungen. Nach Einschätzung von Wahlforschern begünstigt dies zusätzlich die Amtsinhaber gegenüber ihren Herausforderern.

Merkels Christdemokraten, die den Bundesgesundheitsminister stellen, leiden auch unter der wachsenden Unzufriedenheit der Deutschen mit dem Corona-Krisenmanagement ihrer Regierung. Hinzu kommen Affären um CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete, die sich bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken im vorigen Jahr schamlos bereichert haben sollen.

Die Landtagswahlen am Sonntag sind die ersten seit dem Führungswechsel bei den deutschen Christdemokraten. Im Januar wurde der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Unabhängig vom Wahlausgang am Sonntag gilt er auch als der wahrscheinlichste Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl.

Merkel hatte bereits im Herbst 2018 erklärt, bei der Bundestagswahl 2021 nach vier Amtszeiten nicht mehr antreten zu wollen. Die 66-Jährige ist seit 22. November 2005 deutsche Bundeskanzlerin und damit die dienstälteste Regierungschefin in der EU. Trotz rückläufiger Umfragewerte ist die Christdemokratie auf nationaler Ebene weiter die mit Abstand stärkste Kraft in Deutschland.