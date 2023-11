BANGKOK: Ein Fünfjahresprojekt des thailändischen Green Climate Fund (GCF) im Bereich der Reiswirtschaft verspricht über 250.000 Kleinbauern in Thailand zu unterstützen und gleichzeitig die CO2-Emissionen im Agrarsektor um 2,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zu reduzieren, so lokale Behörden.

Das vorliegende Projekt hat das Ziel, durch die umfassende Implementierung nachhaltiger und umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Praktiken einen Wandel herbeizuführen, so Pavich Kasawong, stellvertretender Generaldirektor des Ministeriums für Klimawandel und Umwelt.

Pavich äußerte sich zu diesem Vorhaben nach der Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung mit dem Titel „Thai Rice: Strengthening Climate-Smart Rice Farming“ zwischen dem GCF und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Die Zustimmung für das Projekt erfolgte während einer Sitzung des GCF-Vorstands in Tiflis, Georgien.

Die Reisabteilung des Ministeriums für Landwirtschaft und Genossenschaften, in Zusammenarbeit mit der GIZ, erhielt vom GCF die Zusage für einen Zuschuss in Höhe von 38 Millionen Euro (1,45 Milliarden Baht) zur Umsetzung des Projekts. Der Beginn ist für das kommende Jahr vorgesehen, und die Laufzeit erstreckt sich bis 2029, so Pavich.

Der GCF ist die weltweit größte internationale Institution für Klimafinanzierung und investiert in Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern, um diese bei der Umsetzung ihrer Emissionsreduktionsverpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens zu unterstützen.

Der Fonds finanziert Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel.

Das thailändische Projekt, so Pavich, strebt danach, gefährdete Kleinbauern in die Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen angesichts des Klimawandels zu treffen und ihnen den Zugang zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Technologien zu ermöglichen.

Zusätzlich zur 38-Millionen-Euro-Förderung des GCF erhält das Projekt finanzielle Unterstützung von öffentlichen Partnern in Thailand, darunter das Reisministerium, die Bank für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Genossenschaften sowie das Amt für natürliche Ressourcen und Umweltplanung.

Das Vorhaben wird zudem von Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Deutschlands und privaten Sektorpartnern unterstützt.