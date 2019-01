Bereits vor zwei Wochen wurden Algen in großen Mengen am Patong Beach angespült. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die gewaltige Menge grüner Algen, die am Montag erneut am Patong Beach angespült wurde, ist nach Aussage des Instituts für Meeresforschung harmlos.

Patongs Bürgermeisterin Chalermluck Kubsub startete eine große Aufräumaktion, nachdem starke Wellen über einen Kilometer Algen an den Patong Beach-Strand gespült hatten. Denn bevor es wie vor zwei Wochen wieder zu einer Geruchsbelästigung kommt, müssen die grünen Massen entfernt werden. Vertreter der Abteilung für Sanitärtechnik und des Ministeriums für öffentliche Gesundheit besichtigten den betroffenen Strandabschnitt und stellten fest, dass diesmal weitaus mehr als die normale Menge an Algen am Ufer zu finden war. Die Stadt begann gleich am Montag mit den Aufräumarbeiten. Bagger wurden eingesetzt, um die gewaltigen Mengen an angespültem Material wegzuschaffen. Dr. Jiraporn Charoenvattanaporn, Meeresbiologe im Phuket Marine Biological Center PMBC, erklärte, dass „die grünen Algen am Patong Beach nicht schädlich für die Haut” seien. Er fügte jedoch hinzu, dass sie kleine Meeresorganismen enthalten könnten, die bei Berührung mitunter einen Juckreiz verursachen.