Von: Björn Jahner | 29.10.18

PATTAYA: Am Mittwoch, 7. November erfolgt die Gründungsversammlung der „Happy Bikers“, dem neuesten Motorradclub in Pattaya/ Sattahip, der sich von vielen anderen Biker-Zusammenschlüssen unterscheidet.

Willkommen im Verein sind Bikerinnen und Biker mit Motorrädern ab 199 ccm sowie Fahrerinnen und Fahrer klassischer Motorräder, auch unter 350 ccm. Speziell einbezogen werden sollen auch die Frauen, ob als Fahrerin oder Soziusbegleiterin. Die „Happy Bikers“ stehen all denjenigen offen, die Freude am sicheren Fahren haben, die gerne mit Gleichgesinnten zusammen sind, sowohl Deutsch- oder Englischsprachige als auch Thais. Jeden ersten Mittwoch des Monats treffen sich die Mitglieder zum festen Monatstreffen, zweimal monatlich, jeweils sonntags, wird eine gemeinsame Ausfahrt unternommen. Geplant ist zudem die Ausrichtung der Großveranstaltung „Happy Bikers Love Ride“ im Frühjahr 2020. Es gibt also eine ganze Menge zu planen!



Wessen Interesse geweckt ist, der nimmt mit Clubgründer Martin Koller Kontakt auf, E-Mail: martin@happy-bikers.com. Infos: www.happy-bikers.com.