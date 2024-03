Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

Der Airport Rail Link in Bangkok wird überholt, um die Sicherheit und Effizienz für Tausende von Pendler täglich zu gewährleisten. Foto: The Nation

BANGKOK: Nach 14 Jahren Betriebszeit wird der Airport Rail Link in Bangkok, der den Flughafen Suvarnabhumi mit der Innenstadt verbindet, bald einer großen Wartung unterzogen. Diese Maßnahme kündigte die Abteilung für Schienenverkehr an. Eine Vernachlässigung könnte die Sicherheit der Pendler gefährden.

Nach über einem Jahrzehnt im Einsatz steht der Airport Rail Link in Bangkok, der für eine direkte Verbindung zwischen dem Flughafen Suvarnabhumi und der Innenstadt sorgt, vor einer bedeutenden Überholung. Das Department of Rail Transport hat diese wichtige Unterhaltungsmaßnahme angekündigt, um die Sicherheit der Fahrgäste weiterhin zu gewährleisten, erklärte der Generaldirektor des Departments, Pichet Kunadhamraks, am Donnerstag, den 21. März.

Pichet betonte, dass nach einer kürzlich durchgeführten Inspektion der aktuelle Betreiber Asia Era One erfahrene Unternehmen, darunter Siemens Mobility, mit der Überwachung und Wartung der elektrischen Systeme und der Signalanlagen auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis beauftragt hat. Zudem werden alle Züge vor ihrem täglichen Einsatz von Beamten inspiziert.

Ein bedeutender Schritt für die Sicherheit

Asia Era One, eine Tochtergesellschaft der Charoen Pokphand (CP) Group, Thailands größtem Konglomerat, betreibt den Airport Rail Link als Teil eines Vertrags, den CP nach dem Gewinn eines 276,5 Milliarden Baht schweren Auftrags zum Bau und Betrieb von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken, die die drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao verbinden, eingegangen ist.

Der Airport Rail Link, der 2010 seinen Betrieb aufnahm, wurde 2018 nach Erreichen der 2,4 Millionen-Kilometer-Marke einer großen Überholung unterzogen, während er noch unter der Verwaltung der State Railway of Thailand (SRT) stand. „Eine weitere große Überholung steht bald an, da die Route seit 2018 eine größere Distanz abdeckt“, fügte Pichet hinzu. Ohne diese Überholung könnten häufigere Störungen auftreten, die die Sicherheit der Fahrgäste gefährden oder zu weiteren Verzögerungen im Zeitplan führen könnten.

Investitionen in die Zukunft

Im Jahr 2021 kündigte die CP Group an, 2 Milliarden Baht zur Verbesserung der Dienstleistungen und verschiedener Systeme des Airport Rail Link, einschließlich Bremssystem, Elektrik, Klimaanlage, Beleuchtung und Funkkommunikation, bereitzustellen. Zudem versprach sie, einen weiteren Wagen zur Expresslinie hinzuzufügen, die pro Zug über drei Wagen verfügt, um die Passagierkapazität auf 800 pro Tag zu erhöhen.

Letztes Jahr sagte der Präsident von Asia Era One, Sarit Jinnasith, das Unternehmen würde weitere 1,4 Milliarden Baht investieren, um das Schienensystem zu verbessern, mehr Sitzplätze für Passagiere hinzuzufügen und Expertenunternehmen aus dem Ausland zur Überwachung und Behebung technischer Schwierigkeiten zu engagieren.

Umfassende Verbesserungen unter der Verwaltung von Asia Era One umfassten Kundendienstleistungen, Parkplätze für Passagiere und öffentliche Busse, Toiletten für Passagiere und Beschilderungen in den Stationen.