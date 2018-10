Von: Björn Jahner | 06.10.18

BANGKOK: Viele Thais sind dagegen, dass politischen Parteien in Vorbereitung auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr verboten werden soll, Wahlkampf auf sozialen Online-Netzwerken zu führen.

Sie würden das als Informations- und Freiheitsberaubung empfinden, lautet das Ergebnis einer Telefonumfrage des Meinungsforschungsinstituts „Bangkok Poll“, bei der 1.201 wahlberechtigte Hauptstädter teilnahmen. 47,9 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich bei der Informationsbeschaffung blockiert fühlen würden, falls Wahlkampagnen in sozialen Netzwerken verboten werden, während 34,6 Prozent das Land als unterentwickelt und ohne jegliche Freiheit bezeichnen. 34,3 Prozent befürchten, dass Chaos und verschärfte Risse in der Gesellschaft drohen würden, wenn Wahlkampagnen online durchgeführt werden, während weitere 22,1 Prozent der Meinung sind, dass das Land nicht bereit sei für den Wahlkampf in den sozialen Medien.



Als wichtigste soziale Netzwerke zur politischen Informationsbeschaffung benannten die Befragten Facebook und Facebook Live (68 Prozent), gefolgt von Line (39,6 Prozent), YouTube (36,5 Prozent), Twitter (11,9 Prozent) und Instagram (11,5 Prozent).