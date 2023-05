Von: Björn Jahner | 05.05.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, führte am Mittwoch (3. Mai 2023) Beamte der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) zu einer „Großreinigung“ des Benchasiri-Parks im Bezirk Khlong Toei an.

Mit der Großreinemachaktion sollten effizientere Dienstleistungen im Park gewährleistet, die Sauberkeit erhalten und die Grünflächen verbessert werden, die die Luftverschmutzung für die Bürger Bangkoks verringern.

Foto: The Nation

An der Veranstaltung nahmen Mitarbeiter der Umweltbehörde von Bangkok, des Bezirksamtes Khlong Toei, der The Mall Group und des Marriott-Hotels teil.

Die Umweltbehörde nahm Verbesserungen im Benchasiri-Park vor, indem sie Bäume beschnitt, Wasserläufe ausbaggerte, Unkraut jätete und die Beleuchtung reparierte. Außerdem reinigte es die Trainings- und Fitnessgeräte im Freien, den Spielplatz, den Sportplatz und den Pavillon des Parks.

Das Bezirksamt Khlong Toei konzentrierte sich auf die Reinigung von Bereichen rund um den Park, darunter ein Fußweg und ein Mehrzweckplatz vor der großen Münze, die Ihre Majestät Königin Sirikit, die Königinmutter, darstellt. Die BMA dankte ihren Partnern für die Unterstützung und Förderung der Aktion.

Foto: The Nation

Der Benchasiri-Park (Karte) ist ein öffentlicher Park im Herzen Bangkoks an der Sukhumvit Road im Stadtteil Khlong Tan. Mit einer Fläche von 29 rai bietet er den Menschen einen Ort der Entspannung, des Sports und der Bewegung. Er umfasst einen Pavillon, einen Mehrzweckplatz, eine Rasenfläche, einen Spielplatz, einen Pool und verschiedene Skulpturen.

An der Vorderseite des Parks befindet sich eine drei Meter große Münze Ihrer Majestät Königin Sirikit, die an den Geburtstag der Königinmutter am 12. August erinnert.