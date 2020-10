Pressekonferenz zu einem Fall von Menschenhandel in Pattaya. Foto: The Nation

PATTAYA: Eine 57-jährige Frau wird wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution angeklagt, weil sie ihre 16-jährige Enkelin gezwungen hat, mit einem Kredithai und ihrem Freund als Bezahlung für Schulden zu schlafen.

Der Fall wurde der Pavena-Stiftung für Kinder und Frauen bereits am 2. September von der 33-jährigen Tochter der inzwischen verhafteten Frau gemeldet. Sie berichtete, sie habe von ihren Verwandten und Nachbarn von diesem Vorfall gehört. Die Frau sagte weiter, ihre Mutter sei eine Spielerin und schulde den Kredithaien viel Geld. Ihre Mutter habe versucht, auch sie dazu zu bewegen, mit Gläubigern zu schlafen. Die Stiftung nahm das Mädchen am 3. September in Gewahrsam und meldete den Fall der Polizei. Die 16-Jährige sprach jedoch erst 20 Tage später über den Fall und sagte, sie sei gezwungen worden, mit Männern zu schlafen, denen ihre Großmutter Geld schuldete. Das Mädchen wurde zur Polizeiwache in Banglamung gebracht, um Anzeige zu erstatten.

Am Montag teilte die Polizei der Stiftung Pavena mit, sie habe Beweise gesammelt und das Gericht in Pattaya gebeten, einen Haftbefehl gegen den Kredithai, die Großmutter und ihren Freund zu erlassen. Allen dreien droht eine Anklage wegen Menschenhandels, während die Großmutter zusätzlich wegen Prostitution angeklagt werden soll, an der eine Person im Alter von über 15, aber unter 18 Jahren beteiligt ist.