Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

PHNOM PENH (dpa) - Ein Bauer und sein erwachsener Sohn sollen eine Frau und ihre sechsjährige Enkelin in Kambodscha enthauptet haben.

Vor einem Gericht in der Provinz Kampong Cham müssen sich Vater und Sohn, beide Bauern, wegen Mordes verantworten, wie die zuständigen Behörden am Freitag mitteilten. Die kopflosen Körper der 65-Jährigen und ihrer Enkelin waren Anfang April in einem Wald nahe ihres Hauses entdeckt worden. Die Opfer sollen ihre Mörder gekannt haben. Bei einer Verurteilung drohen den Männern bis zu 30 Jahren Haft. Über ihr Motiv war zunächst nichts bekannt. Unklar ist, ob die Köpfe gefunden wurden..