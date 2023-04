Von: Björn Jahner | 20.04.23

PHRAE: Im Wiang-Kosai-Nationalpark im Bezirk Wang Chin in der Provinz Phrae in der Nordregion Thailands wurden zwei seltene und vom Aussterben bedrohte Großkopfschildkröten wieder in ihren natürlichen Lebensraum entlassen.

Die beiden Schildkröten wurden am Montag in einem Teich in der Gemeinde Ban Khang Chai in der Provinz gefunden.

Um die Sicherheit der Schildkröten zu gewährleisten, schickte ein Einheimischer, Saithong Kukruean, die Schildkröten an den Leiter des Wiang-Kosai-Nationalparks, Prawit Chaikham, zurück.

„Die Schildkröten wurden gefunden, als meine Familie und ich einen Teich in der Nähe des Mae Koeng Creek trockenlegten, um Fische für den Verkauf zu fangen“, sagte Khun Saithong.

Da sich die beiden Schildkröten als gesund und unversehrt erwiesen, setzten die Beamten des Nationalparks sie auf der siebten Ebene des Mae-Koeng-Luang-Wasserfalls frei.

Der Nationalpark bittet auch Menschen, die seltene Tiere gefunden haben, diese den Beamten zurückzugeben, damit die Tiere in Sicherheit leben können.

Die Großkopfschildkröte wiegt nur etwa ein halbes Kilogramm und kann bis zu 17 Zentimeter lang werden.

Zu ihren Merkmalen gehören ein kleiner und flacher Panzer, ein großer Kopf, ein langer Schwanz, ein papageienschnabelähnliches Maul und Klauenfüße, mit denen sie auf Baumstämme oder Felsen klettern kann.

Diese Schildkröte ist in der Region Indochina heimisch. In Thailand ist die Schildkröte vor allem in den Provinzen Loei, Phetchabun, Sakon Nakhon und Nan zu finden. Sie frisst Fisch, Krabben, Muscheln, Krebse und Frösche.

Die Großkopfschildkröte wurde von der International Union for Conservation of Nature und dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen als bedrohte Art eingestuft.