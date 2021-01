Von: Björn Jahner | 01.01.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Asset World Corporation (AWC) hat in der bekannten, doch in die Jahre gekommenen Tech-Mall Pantip Plaza in Pratunam mit dem AEC Trade Center den landesweit größten Großhandelsmarktplatz für thailändische Produkte eröffnet, um auf die neue Marktsituation seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu reagieren.

Das AEC Trade Center – Pantip Wholesale Destination verfolgt das Ziel, thailändischen Unternehmen und Herstellern ein Forum zu bieten, um unkompliziert und schnell mit inländischen und internationalen Käufern in Kontakt zu kommen und Handel zu betreiben. So können im AEC Trade Center alle für den internationalen Handel notwendigen Formalitäten unter einem Dach erledigt werden, um langwierige Behördengänge einzusparen. Unter anderem ist das AEC Trade Center mit einem Solution Service Center (SSC) ausgestattet, das Beratungsdienstleistungen für Importeure und Exporteure sowie Business Matching anbietet. Mehr als 400 Großhandelsgeschäfte mit über 50.000 Produkten in 18 Kategorien decken ein breites Warenspektrum ab, von Kleidung über Möbel und IT-Geräte bis hin zu Haushaltswaren, Bürobedarf, Lebensmittel und Getränke, Spielzeug, Kosmetika sowie vieles mehr.