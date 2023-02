Großes Lob für Thailands Retter und Spürhunde

BANGKOK: Das thailändische Such- und Rettungsteam, das nach den Überlebenden des verheerenden Erdbebens vom Montag in der Türkei und in Syrien sucht, hat in den sozialen Medien Lob für seine 43 Mitarbeiter – und zwei Hunde – geerntet.

Die weiblichen Golden Retriever des Teams von Urban Search and Rescue Thailand sind in Thailand zu Stars in den sozialen Medien geworden, weil viele Thailänder nicht wussten, welche wichtige Rolle Spürhunde bei Such- und Rettungseinsätzen spielen.

Fotos der siebenjährigen Sierra und der sechsjährigen Sahara wurden in den sozialen Medien weithin geteilt, zusammen mit einer Welle der Anteilnahme für die von der Katastrophe Betroffenen.





Das Team verließ Thailand am Donnerstag und begann seine Arbeit am Samstag in Hatay, einer südtürkischen Provinz an der Mittelmeerküste, die an Syrien grenzt.

Die Temperatur am Einsatzort sank auf 2 Grad Celsius. Beide Hunde wurden in Schlafsäcke gesteckt, um sie warm zu halten, während sie auf den Beginn ihrer Arbeit warteten.

Sierra und Sahara von der Umwelt- und Sozialstiftung hatten eine von der Internationalen Rettungshundeorganisation zertifizierte Ausbildung absolviert.

Ihre Hauptaufgabe ist es, in den Trümmern nach Erdbebenopfern zu suchen und ihren Hundeführern zu signalisieren, wenn sie jemanden gefunden haben. Bei den Hundeführern handelt es sich um ihre ungenannten Besitzer.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich in der Südtürkei und in Nordsyrien und forderte rund 24.000 Menschenleben und Millionen weitere Opfer in beiden Ländern.

Bis Samstagnachmittag stieg die Zahl der Toten auf 24.000 bis 20.665 in der Türkei und mehr als 3.500 in Syrien. Premierminister Prayut Chan-o-cha spendete im Namen der thailändischen Regierung über die türkische Botschaft in Thailand 5 Millionen Baht (etwa 149.000 US-Dollar) für die Hilfsmaßnahmen.

Die thailändische Gesellschaft des Roten Kreuzes spendete ebenfalls 2 Millionen Baht (ca. 60.000 USD) an die Gesellschaften des Roten Halbmonds in der Türkei und in Syrien und ruft die Öffentlichkeit auf, persönlich zu spenden.