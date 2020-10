Von: Björn Jahner | 19.10.20

HUA HIN: Der börsennotierte Bauträger Proud Real Estate Plc rechnet damit, alle Eigentumswohnungen in einem luxuriösen Immobilienprojekt in der oberen Preisklasse in Hua Hin bis zum kommenden April verkauft zu haben, da wohlhabende thailändische Käufer verstärkt in Zweitimmobilien in der Nähe zum eigenen Wohnort investieren.

Gemäß Exekutivdirektorin Proudputh Liptapanlop habe die Covid-19-Pandemie dazu beigetragen, dass einheimische Käufer großes Kaufinteresse an Ferienwohnungen und -häusern in Touristengebieten zeigen, die nur wenige Autostunden von Bangkok entfernt liegen.



„Thailänder werfen jetzt einen zweiten Blick auf lokale Reiseziele, nachdem sie erfahren haben, dass Reisen ins Ausland solange schwierig bleiben werden, bis Impfstoffe verfügbar sind, was wahrscheinlich noch länger als ein Jahr dauern wird“, erklärte Khun Proudputh.



Einheimische, die während der Pandemie in Hua Hin und Pattaya Urlaub gemacht haben, tragen dazu bei, dass sich Thais für Ferienwohnungen in diesen Reisezielen verstärkt interessieren. So habe sich Khun Proudputh folgend die durchschnittliche Auslastung der Hotels in Hua Hin nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen im Juni signifikant erhöht.



Das InterContinental Hua Hin Resort, ein Hotel im Besitz ihrer Familie, war von Juni bis Juli sowohl an Wochenenden als auch unter der Woche gut ausgelastet. Im Juli betrug die Auslastungsrate laut Khun Proudputh 70 Prozent und im August 60 Prozent. Ein Positivtrend, der sich im September fortsetzte, wobei das Hotel an Wochenenden stets komplett ausgebucht war.



Im Juni und Juli erzielte Proud Real Estate einen Umsatz von zwei Milliarden Baht aus dem Verkauf von 100 Wohnungen im InterContinental Residences, ein 3,5-Milliarden-Luxus-Wohnprojekt mit insgesamt 238 Wohneinheiten, das erst im Februar dieses Jahres Marktpremiere feierte. „Die hohe Verkaufszahl wurde sowohl von der aufgestauten Nachfrage als auch von neuen Käufern angetrieben, da wir das Projekt eine Woche vor der Pandemie im Land lanciert hatten“, erklärte sie und fügte hinzu, dass sich unter den Käufern auch Russen und Deutsche sowie andere Europäer befinden würden. Darunter sollen sich nach Aussage von Khun Proudputh viele Käufer befinden, die sich einen Altersruhesitz in Hua Hin wünschen.



Derzeit stehen im InterContinental Residences noch 70 bis 80 Wohnungen in den Größen zwischen 45 bis 300 Quadratmeter zum Verkauf, informierte Khun Proudputh. Die Exklusivität hat ihren Preis: 250.000 Baht pro Quadratmeter, was dem höchsten Quadratmeterpreis in ganz Hua Hin entspricht.



Das Luxusimmobilienprojekt, dessen Fertigstellung für Dezember 2022 geplant ist, entsteht auf einem 7,5-Rai-Grundstück in Strandlage an der Phetkasem Road im Zentrum von Hua Hin. „Wir rechnen damit, dass wir zwischen Jahresende 2020 und Songkran 2021 alle Wohnungen verkauft haben werden, da das Angebot an Eigentumswohnungen im Zentrum von Hua Hin mit Strandlage sehr begrenzt ist“, so Khun Proudputh.