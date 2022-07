Von: Björn Jahner | 27.07.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Edelsteine und Schmuck, die einst Thailands drittgrößter Exportschlager darstellten, hatten in den letzten Jahren einen schweren Stand. Um die Branche anzukurbeln, organisiert das Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT) eine Messe, auf der Händler mit potenziellen Käufern zusammenkommen können.

Wie das GIT mitteilte, wird es im September die „Bangkok Gems and Jewelry Fair 2022“ veranstalten, die erste umfassende Ausstellung für wertvolle Steine seit dem Ausbruch der Pandemie. Laut GIT-Direktor Sumed Prasongpongchai verzeichnete die thailändische Edelstein- und Schmuckindustrie in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ein Wachstum von 46,9 Prozent, nachdem sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie einen Einbruch von 40 Prozent verkraften musste.

Trotz der positiven Entwicklung sagte Khun Sumed, dass Thailand aufgrund der weltweiten Inflationskrise, die das Verbraucherverhalten und die Kaufkraft beeinträchtigt, noch Anpassungen vornehmen muss.

Die GIT will die Produktionsstandards verbessern und gleichzeitig die Produktionskosten senken.

An der Veranstaltung, die vom 7. bis 11. September 2022 im IMPACT Muang Thong Thani Messezentrum stattfindet, werden mehr als 700 Unternehmen sowie rund 10.000 Einkäufer und Importeure aus der ganzen Welt teilnehmen.

Es wird erwartet, dass die Messe direkte Aufträge im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Baht generiert und das Wachstum der Branche mehr als 20 Prozent ankurbelt.

Das Branchenwachstum wird voraussichtlich 70.000 Arbeitsplätze schaffen, da die Unternehmen nach qualifizierten Sortierern, Schneidern und Kunsthandwerkern suchen, zusätzlich zu den Arbeitsplätzen in verwandten Branchen wie Verpackung, Versicherung, Logistik und Tourismus.