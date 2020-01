Von: Björn Jahner | 25.01.20

PATTAYA: In ihren Kutten sehen sie martialisch aus und wenn sie auf ihren schweren Maschinen angeknattert kommen, könnte einem Angst und Bange werden: 10 Jahre ist es her, als einige Expats in Pattaya im Jahr 2009 den Motorradclub „Cobras MC“ gründeten. In ihrem Club verbinden sie ihre Leidenschaft zum Motorradfahren. Das Clubmotto war von Beginn an: „Everybody is welcome“. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Biker haben nicht überall das beste Image, werden sie doch schnell einmal mit Rocker-Banden und unerfreulichen Auswüchsen assoziiert. Ganz bewusst distanziert sich der „Cobras MC“ deshalb von den sogenannten „1%“-Clubs und verfolgt keinerlei illegale oder kriminelle Aktivitäten. Ziele bei der Clubgründung waren, Motorradfahrern und Motorradinteressierten eine „Heimat“ zu geben, gemeinsam Touren zu unternehmen sowie Biker-Events und -Partys zu besuchen. Kurz: Eine starke Gemeinschaft, in der man füreinander da ist und man sich gegenseitig hilft, auch wenn es nicht um das Thema Motorrad geht. Zudem spendet man auch für soziale Projekte und nimmt an karitativen Veranstaltungen teil. Auch zur Imageverbesserung.

Knatternde Maschinen, knurrende Mägen

Dass sich der „Cobras MC“ größtenteils aus deutschsprachigen Mitgliedern zusammensetzt, ist Zufall. Doch auch Thailänder und andere Nationalitäten sind im Club vertreten. Ihre regelmäßigen Treffen werden im eigenen Clubhaus in der Chaiyapornvithee Road (siehe Kasten) ausgerichtet. Jeden Samstag um 19 Uhr treffen sich die Biker zum gemeinsamen Farang-Abendessen, gefolgt von einem deftigen Weißwurstfrühstück sonntags um 11 Uhr. Auch Nicht-Clubmitglieder sind herzlich eingeladen teilzunehmen, jedoch wird eine Anmeldung vorausgesetzt. Für clubfremde Biker, die Inte­resse haben, an den gemeinsamen Ausfahrten der „Cobras“ teilzunehmen, sind die festen Treffen am Wochenende eine gute Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen. Nur an Wochenenden, wenn der MC auf Tour ist oder Motorveranstaltungen und -partys besucht, bleibt die Küche kalt.

Das Clubhaus des „Cobras MC“ befindet sich in Nongprue in der „Dark Side“ der Touristenmetropole.

Zu den Höhepunkten des Clublebens zählen auch die monatlichen Zwei- bis Drei-Tages-Touren. Ein- bis zweimal im Jahr unternimmt der „Cobras MC“ eine große Tour für einen Zeitraum von ein bis drei Wochen. Auch hierbei sind Gastfahrer herzlich willkommen.

Rauschendes Fest im Clubhaus

Das zehnjährige Clubjubiläum der „Cobras“ wird am Freitag, 7. Februar ab 19 Uhr mit einer großen Party feuchtfröhlich im Clubhaus zelebriert. Livemusik, westliche und thailändische Speisen, Sexy-Coyote-Girls und natürlich jede Menge Bier sind die besten Voraussetzungen für ein rauschendes Fest bis in die frühen Morgenstunden. Alle, die Interesse haben mitzufeiern, sind herzlich willkommen.