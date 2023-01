KANCHANABURI: Am Sonntag (30. Januar 2023) entfachte in einem schwimmenden Resort auf dem River Khwae Noi in Kanchanaburi im Westen des Landes ein verheerender Brand, bei dem 16 Zimmer komplett zerstört wurden, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Der Name des Resorts wurde gegenüber der Presse nicht genannt, jedoch soll es sich um eine sehr bekannte Anlage handeln. Da sich das Resort an einer Flussbiegung befindet, war der Zugang für die Rettungskräfte und Feuerwehr schwierig.

Die Touristen rannten um ihr Leben, aber wie durch ein Wunder gab es keine Toten oder Verletzten, da sich das Unglück tagsüber ereignete.

Foto: Siam Rath

Die ersten Berichte über das Feuer, das in der Nähe eines Swimmingpools der Anlage ausgebrochen war und sich von dort aus ausbreitete, erreichten Pol Capt Kasan Phara von der Polizei in Sai Yok um 15.44 Uhr.

Feuerwehren aus mehreren Gebieten sowie auch das thailändische Militär eilten zum Brandort in Ban Kaeng Pralorm.

Das Feuer wurde durch starke Winde angefacht und breitete sich schnell aus, da die Räume größtenteils aus Holz bestanden.

Die Feuerwehrleute mussten die Flammen aus der Ferne löschen, da der Zugang zu der Anlage schwierig war. Für das Löschen des Brandes benötigten die Einsatzkräfte fast drei Stunden.

Eine Untersuchung des Brandes und eine Schadensbewertung sind im Gange.