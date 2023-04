CHIANG RAI: Freiwillige Feuerwehrleute kämpfen seit fünf Tagen gegen einen Brand, der bereits über 1.000 rai (1,6 Quadratkilometer) Wald auf dem Berg Doi In Cee in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes zerstört hat.

Die steilen Berghänge erschweren die Löscharbeiten, während starke Winde die Flammen anfachen und ihre Ausbreitung beschleunigen.

Ein vom Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt eingesetzter Hubschrauber schöpft seit Dienstag Wasser aus dem Khok-Nong-Na-Stausee und kippt es auf den brennenden Wald. Doch trotz der über 70 Wasserabwürfe wütete das Feuer am Mittwochabend (19. April 2023) immer noch, weshalb Verstärkung zur Brandbekämpfung angefordert wurde.

Mehr als 30 Freiwillige schlossen sich den Mitarbeitern der Provinz an, um eine Feuerschneise zu schlagen und die Flammen einzudämmen. Am Mittwochnachmittag brach jedoch ein weiterer Waldbrand in der Nähe des Wat Phuttha Utthayan Doi In Cee aus, nicht weit entfernt von dem ursprünglichen Feuer.

Das zweite Feuer war kleiner und erfasste eine Fläche von etwa 30 rai.

Ein ortsansässiger Mönch sagte, dass der Tempel den Wald pflege, um sein Gelände herum als Lernzentrum für die Gemeinschaft und um Rückhaltedämme zu bauen, die den Wasserabfluss während der Regenzeit verhindern sollen. Er fügte hinzu, dass er seit über acht Jahren keinen so großen und verheerenden Waldbrand mehr gesehen habe.

Am Donnerstag (20. April 2023) trafen weitere Freiwillige aus Chiang Rai und den umliegenden Provinzen ein, um den Brand zu bekämpfen. Sie brachten Traktoren mit, um beim Anlegen von Brandschneisen zu helfen.

Waldbrände sind eine der Hauptursachen für die PM2,5-Luftverschmutzung, die derzeit große Teile des Landes belastet. PM2,5, also Feinstaub, wird mit einem frühen Tod durch Herz- und Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht.

Satellitenbilder haben in den letzten Wochen Tausende von Brandherden im Norden Thailands und an der Grenze zu Myanmar und Laos gezeigt.

Die PM2,5-Werte im Bezirk Mueang von Chiang Rai stiegen am Donnerstag auf 123 Mikrogramm pro Kubikmeter an, wie die Website air4thai des Pollution Control Department berichtet.

Thailands sicherer Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.