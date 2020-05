Großbrand vernichtet den Markt in Sangkhlaburi

Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.20

Auf dem Frischwarenmarkt in der Gemeinde Tambon Wang Ka in Sangkhlaburi brach ein Feuer aus. Foto: Khaosod

KANCHANABURI: Am frühen Dienstagmorgen hat ein Feuer einen Markt im Bezirk Sangkhlaburi zerstört und einen Sachschaden von rund 30 Millionen Baht verursacht. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

Noina Sutha-anong, die in einem Haus in der Nähe des Marktes wohnt, sagte der Polizei, dass sie um 1.30 Uhr aufwachte, weil sie ein lautes Geräusch vom Markt gehört hatte. Als sie aus ihrem Haus ging, um nachzuschauen, stand der Markt bereits in Flammen.

Drei Feuerwehrfahrzeuge - zwei aus dem Tambon Wang Ka und eines aus dem Tambon Nong Lu - trafen etwa 30 Minuten später ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer den Markt bereits vernichtet, er war vor 30 Jahren als Holzkonstruktion mit gewellten Metalldachblechen errichtet worden. Erst nach zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Netima Worachokchotikul, die Besitzerin eines Ladens, der lokal hergestellte Kleidung verkauft, sagte der „Bangkok Post“, ihre Familie hätte das Geschäft auf dem Markt etwa 30 Jahre lang geführt. Sie hätte 900.000 Baht in neue Kleidung investiert, da sie glaubte, dass die Touristen bald zurückkehren würden, nachdem sich die Covid-19-Situation verbessert habe. Alle Kleider gingen in Flammen auf.