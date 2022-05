SAMUT PRAKAN: Am Sonntagabend entfachte in einem Lagerhaus für Elektronikgeräte von Samsung in Bangkoks Nachbarprovinz Samut Prakan ein Brand und verursachte hohen Schaden.

Bei dem Vorfall in einem Lagerhaus der Samsung SDS Global SCL (Thailand) Co., Ltd. an der Bang Na–Trat Road im Tambon Bang Pli Yai im Bezirk Bang Pli in Samut Prakan wurde niemand verletzt.

Die Polizeistation Bang Kaew wurde um 23.00 Uhr über den Brand informiert. Die Feuerwehr rückte mit 20 Löschfahrzeuge der Tambon-Verwaltungsorganisation (TAO) Bang Pli Yai und der benachbarten TAOs zum Brandort aus.

Nach Aussage der Feuerwehrmänner brach das Feuer im hinteren Teil des Lagerhauses aus, wo Waschmaschinen, Kühlspiralen von Klimaanlagen und andere Geräte mit vielen Verpackungskartons aus Papier gelagert waren.

Die Feuerwehr brauchte etwa eine Stunde, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Ein Sicherheitsbeamter sagte gegenüber der Polizei, er habe seinen Wachposten verlassen, um den Waschraum zu benutzen, als das Feuer ausbrach.

Er und andere Sicherheitsbeamte versuchten, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen, was ihnen jedoch nicht gelang, so dass sie die Polizei um Hilfe riefen.

Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch einen Kurzschluss verursacht wurde.

Das Unternehmen hat den Schaden noch nicht beziffert.