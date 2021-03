Großbrand in indonesischer Raffinerie - Viele Verletzte

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.21

JAKARTA: Bei einem Großbrand in einer Raffinerie in Indonesien sind am Montag mindestens 20 Menschen verletzt worden.

Der Brand war am Morgen durch eine Explosion in der Anlage in Indramayu in der Provinz West-Java ausgelöst worden, teilten die Behörden mit. Rund 1000 Menschen, die in der Nähe der Raffinerie lebten, mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten ungesicherten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte möglicherweise ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst.