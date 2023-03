Von: Björn Jahner | 08.03.23

Foto: The Nation

SAKAEO: Eine dicke Rauchwolke schwebte mehr als 24 Stunden über Mueang Sakaeo im Osten des Landes, nachdem die 43 Hektar große Hauptdeponie der Stadt am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen war. Rund 30 Feuerwehrfahrzeuge brauchten viele Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, was durch starke Winde erschwert wurde.

Auf der Deponie, in der bis zu 50.000 Tonnen Abfall gelagert werden, lebten nach Angaben der Behörden auch mehr als tausend streunende Hunde. Viele hoffen, dass es den Hunden gelungen ist, sich rechtzeitig aus dem Gebiet zu retten.

„Es wird angenommen, dass das Inferno durch Funkenflug von brennenden Zuckerrohrfeldern ausgelöst wurde“, sagte ein Beamter.

Im Umkreis von 10 Kilometern um die Mülldeponie befinden sich zahlreiche Krankenhäuser und Schulen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag der PM2,5-Wert bei 73 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m3).

PM2,5 sind Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, die schwere Atemprobleme verursachen können. In Thailand beträgt der Grenzwert für die PM2,5-Belastung 50 µg/m3, obwohl die Weltgesundheitsorganisation ihn auf 15 µg/m3 oder weniger festgesetzt hat.

Den Bewohnern von Muang Sakaeo wurde geraten, Schutzmasken zu tragen oder nach Möglichkeit im Haus zu bleiben.

Takul Sukkul, Bürgermeister der Gemeinde Sakaeo, sagte, er habe die zuständigen Behörden angewiesen, Tag und Nacht zu arbeiten, um das Feuer zu löschen. Man geht davon aus, dass die Arbeit mindestens drei Tage dauern wird.