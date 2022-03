PRACHINBURI: Am (29. März 2022) brach auf einem Markt Mueang Prachinburi (Prachinburi-Stadt) ein Großbrand aus und richtete nach Aussage der zuständigen Behörden einen Schaden in Höhe von mehr als hundert Millionen Baht an.

Die Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17.00 Uhr über den Vorfall informiert. Bei ihrem Eintreffen stand das Marktgebäude, das größtenteils aus Holz gebaut war, komplett in Flammen. Zeitweise waren nach Aussage der Beamten auch Explosionen von Gastanks zu hören.

Aufgrund des starken Windes breiteten sich die Flammen schnell auf größere Flächen in der Nähe und auf die gegenüberliegende Straßenseite aus. Etwa 30 bis 40 Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz und kämpften gegen das Flammeninferno an. Der Brand konnte gegen 20.00 Uhr allmählich unter Kontrolle gebracht werden.

Foto: Thai Rath

Mehr als 30 Läden und Geschäfte, darunter auch eine Apotheke, wurden nach Angaben der Beamten von dem Feuer zerstört.

Während der Löscharbeiten eilten freiwillige Helfer herbei, um sieben bettlägerige Patienten zu retten, die in der Nähe des Vorfalls wohnten. Die Anwohner wurden evakuiert und erhielten eine vorübergehende Notunterkunft. Es wurden keine Verletzten oder Todesopfer gemeldet.