Von: Björn Jahner | 12.12.20

PATTAYA/SATTAHIP: Am 9. Dezember fand die jüngste gemeinsame Ausfahrt des Motorradclubs Happy Bikers statt. 32 Happy Biker nahmen mit 26 Motorrädern – elf Honda, sieben Kawasaki, vier Triumph, zwei Yamaha, eine Suzuki und eine Ducati – an der Tour teil, die auch diesmal wieder drei Stunden lang – inklusive Kaffeepause – über eine vielseitige und abwechslungsreiche Strecke führte.

Am Abend erfolgte das Monatstreffen des Motorradclubs im The Bikers Cafe Thailand in Sattahip, bei dem 36 Happy Biker teilnahmen. Gemeinsam verfolgten die Motorradfans mehrere Beiträge sowie Fotos und Filme über die Ausflüge zur Firma Bader (Asia) Co., Ltd, über die Zwei-Tages-Fahrt in den Khao-Yai-Nationalpark, über das richtige Gruppenfahren, eine Vorschau zur Fünf-Tages Fahrt nach Chumphon und über die nächste Ausfahrt am 22. Dezember, die diesmal von Alex organisiert wird. Abgerundet wurde das Treffen mit einer Fotoshow über kuriose Motorräder und der Vorführung des Musikfilms „Isle of Man“.

