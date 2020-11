PATTAYA: Die Strategie der Stadtverwaltung Pattaya, mit einer Reihe von Großveranstaltungen den Inlandstourismus anzukurbeln, scheint aufzugehen, zumindest an diesem Wochenende. Bereits am Freitag in den Mittagsstunden platzte die Ostküstenmetropole aus allen Nähten, was deutlich an der endlos scheinenden Blechlawine zu erkennen war, die sich durch die Stadt wälzte.

Bereits am Beginn des Strandes in Nord-Pattaya herrschte ausgelassene Stimmung. Um so weiter man sich Richtung CentralFestival bewegte, desto voller wurde es am Strand

Der Auftakt des Feuerwerksfestival zog unzählige Menschen auf die Beach Road, die zwischen 15.00 Uhr und Mitternacht komplett für den Verkehr gesperrt und in ein Festivalareal mit einer großen Konzertbühne und Marktmeile verwandelt wurde. Herrschte in den vorherigen Monaten des Corona-Jahres eher Geisterstadtatmosphäre in Pattaya, präsentierte sich die Beach Road am Freitagabend so voll wie in den goldenen Hochsaisonjahren lang vergangener Tage.

Die Besucher reagierten begeistert auf die dargebotenen Feuerwerksshows.

Dass die erste Feuerwerksshow mit fast einer Stunde Verspätung begann, bereitete der fröhlichen und friedlichen Stimmung der vorwiegend thailändischen Inlandstouristen keinen Abbruch, denn die pyrotechnischen Choreographien am nächtlichen Himmel waren atemberaubend und sorgten für jede Menge „Ahhhhs“ und „Ohhhhs“ in der Menschenmenge, die es sich auf der kompletten Länge der Beach Road am Strand bequem machte.

Das bisher Gesehene steigert auf jeden Fall die Vorfreude auf den zweiten Festivaltag am heutigen Samstag.

Starke Nerven benötigten jedoch alle Verkehrsteilnehmer: Sowohl auf der Second Road, Soi Buakhao und South Pattaya Road sowie in allen Querstraßen ging spätestens zum Ende des ersten Festivaltages nichts mehr vor oder zurück. Insgesamt ein perfekter Festivalstart, der große Lust auf den zweiten Veranstaltungstag macht.

