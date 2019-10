Von: Michael Lenz | 26.10.19

HANOI: In dem vor 340 Jahren gegründeten katholischen Bistum Hai Phong in Nordvietnam wurde das größte Pastoralzentrum des Landes eingeweiht.

„Das neue Pastoralzentrum ist das Herz unserer Diözese, in dem sich alle Menschen Gottes zusammenfinden, um unser Glaubensleben, unsere Nächstenliebe und Einheit voranzubringen“, sagte Joseph Vũ Văn Thiê, apostolischer Adminis­trator des Bistums Hai Phong an der Küste des Golfs von Tonking, anlässlich der Einweihung. Unter den Gästen war auch Erzbischof Marek Zalewski als Vertreter des Vatikans in Vietnam. Vietnam unterhält offiziell keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan. 24 der 90 Millionen Vietnamesen sind nach offiziellen Angaben religiös. Mit mehr als sechs Millionen Katholiken stellt Vietnam nach den Philippinen die zweitgrößte katholische Gemeinde in Südostasien.