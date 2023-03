LAEM CHABANG: Am vergangenen Mittwoch (1. März 2023) informierten die Sicherheits-, Zoll- und Hafenbehörden in Laem Chabang auf einer Pressekonferenz über ihren jüngsten Schlag gegen die organisierte Kriminalität.

Beschlagnahmt wurden 26.000 Kilogramm weißer Mohn, bei dem es sich um ein kontrolliertes Betäubungsmittel der Kategorie 5 mit einem geschätzten Wert von 30 Millionen Baht handelt. Nach Aussage der Behörden handelt es sich um den größten Fall der letzten vier Jahre.

Die Überprüfung des importierten Containers ergab, dass in der Einfuhrerklärung „weißer Sesam“ mit einem Gewicht von 26.000 Kilogramm und „Türkei“ als Herkunftsland angegeben war. Die Beamten untersuchten die entsprechenden Dokumente und stellten fest, dass die Angaben zur Art der Ware nicht übereinstimmten; daher nahmen sie Proben der Produkte, um sie an akademische Einrichtungen und Drogenkontrollstellen zu schicken. Der Untersuchungsbericht des Office of Narcotics Control Board (ONCB) stellte fest, dass es sich bei dem Produkt um „Mohnsamen“ handelte, die Morphin- und Kodein-Chemikalien enthielten.

Daher beschlagnahmten die Beamten die Lieferung für weitere Untersuchungen und erstatteten Anzeige wegen versuchter Einfuhr von Betäubungsmitteln der Kategorie 5 unter Verstoß gegen Abschnitt 148 des Betäubungsmittelgesetzes (B.E. 2564) und die Bekanntmachung des Gesundheitsministeriums betreffend die Spezifizierung der Namen von kontrollierten Betäubungsmitteln der Kategorie 5 (B.E. 2565).

Nach Angaben von Pachara Anantasin, Generaldirektor der Zollbehörde, haben das Zollamt und die Vollstreckungsabteilung des Hafens Laem Chabang die Absicht, den Drogenschmuggel bei der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr durch den Hafen von Laem Chabang zu verhindern und durchzusetzen.

Dieser Beschlagnahmungsfall wurde vom Zollamt des Hafens Laem Chabang und der Enforcement Division, die verdächtige Sendungen gemeinsam untersuchten, durchgeführt und untersucht. Daraufhin beschlagnahmten die Zollbeamten die Waren und benachrichtigten die zuständigen Behörden, um sie gemeinsam in der Zollkontrollabteilung des Hafenzollamts von Laem Chabang zu überprüfen.