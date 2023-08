Größte Schweizer Parteien starten in heiße Phase des Wahlkampfs

ZÜRICH: In der Schweiz haben die beiden größten Parteien am Samstag die heiße Phase ihres Wahlkampfs eingeläutet. Der Urnengang findet am 22. Oktober statt. Dann werden die Sitze in beiden Parlamentskammern neu vergeben. Anders als in anderen demokratischen Ländern ändert die Wahl aber nichts an der Zusammensetzung der Regierung. Der siebenköpfige Bundesrat umfasst seit Jahrzehnten dieselben vier Parteien.

Die wählerstärkste Rechtsaußenpartei SVP bot in einem Eishockey-Stadion in Zürich eine Art Volksfest mit politischen Reden. «Wir feiern unsere einheimische Kultur», sagte Wahlkampfleiter Marcel Dettling. In Reden wurde die Zuwanderung kritisiert und die sogenannte Woke-Kultur. Darunter versteht man allgemein ein großes Bewusstsein für soziale Ungleichheit sowie rassistische oder sexistische Diskriminierung. Man wolle nicht «zehntausende Asylmigranten pro Jahr», sagte Parteichef Marco Chiesa.

Die SVP ist seit mehr als 20 Jahren stärkste Partei im Parlament. Sie büßte bei der Abstimmung 2019 etwas ein und kam auf 25,6 Prozent der Stimmen. Die zweitgrößte Partei sind die Sozialdemokraten (SP), die 2019 auch leicht verloren und auf 16,8 Prozent kamen. Beide Parteien haben zwei Sitze im Bundesrat.

Sprecher der SP beschworen bei einer Veranstaltung in Biel eine sozialere Schweiz, um die Kaufkraft und Gleichstellung zu stärken und den Klimaschutz voranzubringen. Das Parlament mit der SVP als stärkster Partei sei eine Lobby der Mächtigen, die sich Steuergeschenke gönne und Mindestlöhne, Rentensteigerungen, Entlastungen bei Krankenkassenbeiträgen oder bezahlbare Kita-Plätze verhindere, meinte die Co-Parteivorsitzende Mattea Meyer.

Die anderen Parteien sind die liberale FDP, die 2019 15,1 Prozent bekam, die Grünen, die einen starken Zuwachs auf 13,2 Prozent schafften, und die einstigen Christdemokraten CVP, die sich heute «Mitte»-Partei nennen, mit 11,4 Prozent. Nach bisherigen Umfragen würden die Grünen wieder an Stimmen verlieren, die SVP zulegen.